Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив. Причината - вече пет месеца се бави започването на ремонта след големия пожар през пролетта, който напълно унищожи цялата покривна конструкция и помещенията на последния етаж на училището.За да започне възстановяването се чака решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. До къде е стигнала процедурата и как ще влязат в час учениците?

Орфей Миндов - директор на НГПИ “Тревненска школа”: "На добър час на всички колеги, които работят в сферата на образованието и на добър час на всички ученици, които пристъпват прага на храмовете на образованието. Искам да покажа на цяла България какво правят талантливите наши деца, защото такива творби и такава изложбена зала няма да намерите в нито едно училище. Затова се надявам максимално бързо държавата да вземе решение, за да могат да се отпуснат тези средства и да почне ремонтът. За мен е изключително важно тези талантливи деца да имат нормални условия на учебен процес, на труд, а не да ги свиваме в една голяма работилница."

Общообразователните дисциплини ще се провеждат в едно от основните училища в града.

Истинското реално професионално образование минава през практиката, подчерта директорът, а тя ще се провежда в сградата на Националната гимназия за приложни изкуства.

Най-засегнат е третия етаж на сградата, след всеки дъжд щетите се увеличават. Има на много места надигнат паркет, както и олющени тавани.

Денчо Минев - Кметът на община Трявна: "Това училище е храм, още от първия ден, от 3 часа през нощта в деня на пожара - на 4 април съм тук. Това е един дълъг процес, водихме разговори с местни фирми, имаме уверение за финансова подкрепа от почетен гражданин на Трявна, имаме временен покрив, за да поемем ударите на времето. Но трябва бързо да се действа, предстои всички ние и цяла България чакаме комисията да се събере и да одобри решението. Всички документи, които са подадени, са изрядни."

В позиция на Министерството на културата, изпратена на БНТ, пише, че са подадени всички необходими документи са подадени в спешен порядък, включително техническа експертиза, оценка на щетите и проект за ремонти, обследване и енергийна ефективност. От министерството очакват до края на месец септември да се вземе решение.



