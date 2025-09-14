БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки хиляди излязоха на протест заради дело срещу опозицията в Турция

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 50 хил. души участваха днес в протестен митинг в турската столица Анкара против дело, което може да свали лидера на най-голямата опозиционна партия.

Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес.

Гласоподавателите протестират, че това е целенасочена атака на властта против опозицията. Демонстрантите поискаха оставката на президента Реджеп Ердоган. От опозиционната партия е и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, срещу когото се води дело.

#Реджеп Ердоган #Турция #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: САЩ

Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите
Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите
Връчиха наградите "Еми" Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството на Чарли Кърк
Чете се за: 03:17 мин.
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ