Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

Как посрещат учебната година в столичното 119-о училище?

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
15 септември е празник за деца, родители и учители. Столичното 119-о училище посреща учебната година с нова спортна площадка, която е завършена преди броени дни.

140 първокласници ще прекрачат прага на училището днес. Учителите се вълнуват не по-малко от тях, сподели млада преподавателка, която тази година ще бъде класен ръководител на първи клас.

"Най-голямото предизвикателство е да се опознаем, но това е бърз процес, защото децата бързо се адаптират, когато ги посрещнем с усмивка. Успешен работен ден означава всяко едно дете да успява да научи нещо и да бъде щастливо, когато се прибере вкъщи, да каже: "Искам утре пак да отида на училище".

Най-важният урок, който трябва да предадем на децата, е да бъдат уважителни към останалите, коментира тя.

Две първокласнички също споделиха пред екипа ни кое е най-вълнуващото от предстоящото им влизане в училище:

Цанка Николова, БНТ: Какво очакваш да научиш?

- Да чета.

- Да мога да пиша и чета. И да срещна нови приятели.

- Вие вече сте си приятелки, на един чин ли ще стоите?

- Да. Ние сме най-добри приятелки.

