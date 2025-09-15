БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Слушай новината

Премиерът Росен Желязков откри новата учебна година в 83-то ОУ Елин Пелин, в район Панчарево.

Росен Желязков, министър-председател: "В днешния ден няма човек, който да не помни как е прекрачил прага на училището с трепет и да пази спомена от онзи първи учебен ден в първи клас... Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага грижа, като най важната социална услуга за обществото. Трябва да има и учители. Те преподават онази мъдрост и онези добродетел на нашите деца, за да са достойни българи. Над 20 процента от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират учителската професия. Много се прави да няма дете извън образователната система. Над 75 000. са върнати в училище. Най важното е децата да се учат на ценности, морал и спорт. На добър час!"

#премиер #Росен Желязков #15 септември #първи учебен ден

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Образование

Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив
Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци 15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 03:12 мин.
55 хиляди първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг тази година 55 хиляди първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг тази година
Чете се за: 00:32 мин.
От 15 септември приемат заявления за стипендия от инициативата на президента "Подкрепи една мечта" От 15 септември приемат заявления за стипендия от инициативата на президента "Подкрепи една мечта"
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ