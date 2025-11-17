БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита

Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
За сградата, от която вчера полиция и пожарна се наложи да спасява деца заради екстремно селфи, са издавани предписания от 2018 година, но реакция не е имало.

Редица предписания са издадени на собствениците на опасната сграда в "Овча купел", в която деца влизат, за да си правят опасни снимки.

"Руши се от над 10 години, не е обезопасена, тъй като собственикът на терена не възнамерява да я обезопаси. Има издадена заповед през 2018 г. от гл. архитект на София за обезопасяване, поправяне, но тя към днешна дата не е изпълнена доброволно", каза инж. Милена Димитрова, Контрол по строителството, р-н Овча купел.

Опитите ни да се свържем със собствениците се оказаха без резултат. И макар покрай обекта да има поставена мрежа, тя не възпрепятства влизането в нея.

"Собственикът на сградата или собствениците, да вземат някакви мерки, да обезопасят, ако е необходимо и охрана да сложат, тъй като вероятността да се случи трагедия не е никак малка", заяви комисар Антон Дерменджиев, зам.-началник на 6 РПУ.

От районната община също коментираха, че сградата е привлекателно място за екстремни снимки от деца.

"Самата сграда е близо до районната администрация и ги виждаме, когато минават и затова ние лично чисто човешки ги гоним, викаме полиция, точно поради тази причина обясняваме на децата, но въпреки това, разбирам, че за тях е голямо предизвикателство да направят много хубави снимки, но тези сгради са опасни", обясни Десислава Крумова, секретар към Комисията за борба с обществените прояви.

От Столичната пожарна също отбелязват ръст в сигналите за опасни селфита. Категорични са, че неразумните действия могат да доведат до смърт.

"В последната година зачестиха случаите на деца, които са се качили на високо, за да си направят опасно селфи, което води до доста рискове, както за тях, така и за нашите колеги. Подовите настилки могат да пропаднат, таваните могат да пропаднат, да се случат срутвания от всякакъв вид и характер, може да се заклещите по всякакъв начин. В много случаи особено в подземни или много по-високи сгради някой път няма обхват и няма да имате възможност да извикате помощ", коментира Стоян Узунов, ръководител "Специализирани оперативни дейности" към Столичната пожарна.

В началото на септември деца се качиха на кулокран, използван за строителството на небостъргач на столичното "Цариградско шосе".

"Наложи се нашите служители да пристигнат на място, да се качат по кулокрана с необходимата екипировка и да съдействат за свалянето на децата, тъй като височината беше доста голяма. Модата си е мода, но живота е на първо място, родителите трябва да обръщат повече внимание на децата си и да обяснят всички видове рискове, които произхождат от подобен вид опасни дейности", каза Стоян Узунов.

#квартал "Овча купел" #София #опасни селфита

Product image
