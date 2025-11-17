БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически инспектор в Драгоман

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Разследването на ГДБОП и прокуратурата продължава, като вероятно може да има и още задържани по разработката

Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически инспектор в Драгоман
Митнически служител е обвинен заради поискан и получен подкуп в размер на близо 1000 лв. При претърсване в дома му са открити още над 110 000 лева. Мъжът е бил задържан при акция в митнически пункт в Драгоман, на 13-и ноември.

Разследването на ГДБОП и прокуратурата продължава, като вероятно може да има и още задържани по разработката, свързана с корупция на служители в митническите бюра Драгоман и София-Запад.

Антимафиотите задържат митническия инспектор след като получават изпреварваща информация. Търговец на метали, който внасял продукция от Китай, преработена в Турция, трябвало да плати подкуп от 1000 лв. на пункт в Драгоман. Срещу тази сума се гарантирала бърза обработка на документите, осбождаване на стоката без митническа проверка и най-важното: не се взимала проба от превозваните метали.

"Внос на студено валцувана електротехническа ламарина, която е обект на антидъмпинг регламента, с който се въвеждат по-високи ставки на митата", каза Пламен Павлов, зам.-директор на Агенция "Митници".

След като търговецът предал парите, антимафиотите претърсили митническия пункт.

"При което са открили сумата от 960 лв. в предния джоб на панталона на митническия служител и сумата от 500 лв. в друг джоб на панталона му", коментира Наталия Николова, и.ф. окръжен прокурор на София.

"Митнически служители в съучастие с митнически агенти, които реално обработват документите на търговските дружества, които осъществяват внос на територията на България, внасят неверни данни в митническите декларации, на които се обосновава самият произход на стоката или нейното количество", заяви Иван Коев - началник сектор „Корупция“ ГДБОП.

В дома на митническия инспектор са открити над 110 хиляди лева, от които 50 хиляди в евро. Намерени са и документи, удостоверяващи стоката, както и юбилейни монети.

"Извършваме проверка и по други входящи сигнали , свързани с този вид престъпна дейност , а именно получаване на подкуп", каза Боян Раев, директор на ГДБОП.

От агенция "Митници" заявиха, че целият внос на стомана в ЕС се регулира, за да не влязат стоки с ниски стойности и да повлияят на пазара. Подобен тип измами не са нови, при профилите с висок риск се взимат проби за лабораторни изследвания.

"Целта е да пресечем не плащането на митнически сборове, с което се ощетява държавата. Безкомпромисни сме към такъв вид престъпления", заяви Наталия Николова.

Митническият инспектор е обвинен за поискан и приет подкуп. Той е с мярка домашен арест, а от прокуратурата ще поискат пред по-горна инстанция задържане под стража.

# ГДБОП #Драгоман #митница

