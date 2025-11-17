Ученици от СМГ събират хранителни продукти за хора в нужда

Ученици от Софийската математическа гимназия (СМГ) организират за седма година акцията „Купи и дари“. Целта е да се подпомогнат възрастни хора в малки, отдалечени села без достъп до магазини. Акцията ще се проведе през уикендите 22-23 и 29-30 ноември. Всеки може да се включи, като закупи продукти с дълъг срок на годност и ги предаде на доброволци от СМГ.

Доброволците ще бъдат до касите на три магазина от една от големите вериги – до Сточна гара, парк „Възраждане“ и в Драгалевци. Миналата година младежите раздадоха 1400 пакета храна в областите Монтана и Враца и подкрепени 10 дома и центъра.