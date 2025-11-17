Национално обсъждане за ограничаване достъпа на деца до социални мрежи

На 20 ноември в България се планира национално обсъждане относно възможността за ограничаване на достъпа на деца под 15 години до социални мрежи като TikTok, Instagram и YouTube. Целта е да се намерят ефективни решения за защита на психичното здраве на младите.

Инициативата е общоевропейска, започната от Дания, която в момента председателства Европейския съюз. Дебати се водят във Франция, Испания, Норвегия и Гърция. В България експертите ще обсъждат варианти от пълна забрана до дигитална грамотност и родителски контрол.