Кристиано Роналдо: Ще стигна до 1000 гола, ако нямам контузии

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо беше обявен за играч на годината в Близкия изток на церемония на Globe Soccer в Дубай. Сред другите номинирани бяха Карим Бензема (Ал-Итихад), Салем Ал-Досари (Ал-Хилал) и Рияд Марез (Ал-Ахли).

Наградите Globe Soccer са ежегодна церемония по награждаване, която отличава най-големите постижения във футбола. Победителите в различните категории се определят чрез гласуване.

През 2025 г. нападателят на Ал-Насър Роналдо достигна границата от 40 гола в рамките на една календарна година за 14-ти път в професионалната си кариера.

Португалецът е все по-близо до голямата си цел да вкара 1000 гола в кариерата си. В момента той има 956.