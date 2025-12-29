Дубай приема церемонията FIFA Best догодина

Това заяви президентът Джани Ифантино.
Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че Дубай ще бъде домакин на церемонията по връчване на наградите на Световната футболна централа догодина.
Наградите FIFA Best отличават най-добрите играчи във футбола за мъже и жени, както и треньори и отбори, гласувани от фенове, представители на медиите, капитани и треньори на националните отбори.
„Мога да обявя тук ново партньорство, което сключихме заедно, за да почетем най-добрите играчи, треньори и отбори тук, в Дубай“, каза Инфантино на Световната спортна среща на върха в града.
„Насладихме се на спорта и сега ще се насладим още повече на единството, което спортът носи на целия свят.“
На изданието през 2025 г. в Доха френският нападател Усман Дембеле беше обявен за футболист на годината, а испанката Айтана Бонмати спечели наградата при жените.