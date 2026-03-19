Два големи трансфера на хоризонта за Милан

Станко Димов
Клубът вече планира селекцията си за сезон 2026/27.

атлетико мадрид първа оферта леон горецка
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианският спортен всекидневник „Гадзета дело Спорт“ съобщава, че Милан е готов да предложи на Леон Горецка от Байерн Мюнхен договор на стойност 5 милиона евро на сезон до 2029 година, докато Марио Хила от лацио е основната трансферна цел за защитата на „росонерите“ през лятото.

Милан вече планира селекцията си за сезон 2026/27, когато се очаква отборът да се завърне в Шампионската лига.

Основният приоритет на клуба е привличането на централен нападател, но се предвижда да бъдат направени попълнения във всички линии.

Що се отнася до халфовата линия, свободният агент Леон Горецка отдавна попада в полезрението на миланския гранд.

Интерес към германеца има и от страна на Ювентус, като „бианконерите“ вече са провели предварителни разговори с неговия щаб. Въпреки това Милан се надява да изпревари конкурента си с предложение от 5 милиона евро годишно за следващите три сезона.

В защита основната цел на „росонерите“ е Марио Хила от Лацио, чийто договор е до 2027 година. Бившият играч на академията на Реал Мадрид не желае да поднови контракта си, което може да доведе до трансфер през лятото срещу сума между 20 и 25 милиона евро.

Настоящият директор на Милан Игли Таре има отлични отношения с обкръжението на защитника, тъй като именно той доведе Хила в Лацио през 2022 година.

