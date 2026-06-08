Флорентино Перес ликува в президентските избори на Реал

Флорентино Перес ще продължи да управлява Реал Мадрид. Строителният магнат бе преизбран за президент на испанците. Испанецът получи малко на 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов четиригодишен мандат. 79-годишният бизнесмен пребори конкуренцията на Енрике Рикелме на изборите.

В своята реч той окачестви успеха като впечатляващ и обеща "белите" да стъпят на върха в Шампионската лига за 16-и път.

Перес е президент на Реал Мадрид от 2000 година, като пет пъти е печелил нов мандат. От 2009 година насам обаче той бе единственият кандидат за поста. Последните реални президентски избори в Реал бяха от 2006 година, когато начело на клуба застана Рамон Калдерон след оставката на Перес по-рано през същата година.