БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Флорентино Перес ликува в президентските избори на Реал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Бизнесменът обеща нов триумф в Шампионската лига за испанците.

флорентино перес ликува президентските избори реал
Снимка: БТА
Слушай новината

Флорентино Перес ще продължи да управлява Реал Мадрид. Строителният магнат бе преизбран за президент на испанците. Испанецът получи малко на 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов четиригодишен мандат. 79-годишният бизнесмен пребори конкуренцията на Енрике Рикелме на изборите.

В своята реч той окачестви успеха като впечатляващ и обеща "белите" да стъпят на върха в Шампионската лига за 16-и път.

Перес е президент на Реал Мадрид от 2000 година, като пет пъти е печелил нов мандат. От 2009 година насам обаче той бе единственият кандидат за поста. Последните реални президентски избори в Реал бяха от 2006 година, когато начело на клуба застана Рамон Калдерон след оставката на Перес по-рано през същата година.

#ФК Реал Мадрид #Флорентино Перес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
3
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
4
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
5
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба Алино
6
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Футбол

Хърватия загря драматично за Мондиала
Хърватия загря драматично за Мондиала
Италия надделя над Гърция в контрола, Еспозито донесе успеха на "адзурите“ Италия надделя над Гърция в контрола, Еспозито донесе успеха на "адзурите“
Чете се за: 04:22 мин.
Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство
Чете се за: 02:12 мин.
Испания пази Ламин Ямал и Нико Уилямс за Мондиал 2026 Испания пази Ламин Ямал и Нико Уилямс за Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Томас Тухел избра Деклан Райс за вицекапитан на Англия на Мондиал 2026 Томас Тухел избра Деклан Райс за вицекапитан на Англия на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.
Кристиан Ериксен колабира по време на контрола на Дания срещу Украйна Кристиан Ериксен колабира по време на контрола на Дания срещу Украйна
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и рухнали сгради
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти? Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти?
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
С над 100 км/ч. е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Поредна размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Историческа победа на Пашинян в Армения, кои партии влизат в...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ