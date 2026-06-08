Хърватия загря драматично за Мондиала

Националният отбор на Хърватия загря за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юни в ефира на БНТ. Момчетата на Златко Далич отказаха Словения с 2:1 в последната си контрола, която се изигра във Варджин.

Лука Модрич увенча своето представяне с мач №198 за „ватерните: и се очаква да бъде последен за него на хърватска земя. Капитанът на „шахматистите“ отбеляза в 40-та минута след асистенция на Иван Перишич.

7 минути преди края на редовното време словенците поставиха равенството на таблото чрез Андраж Шпорар. Хърватите обаче не бяха казали последната си дума и това стана факт в 3-та минута от добавеното време, когато Марио Пашалич стреля от воле и прати топката във вратата на словенците.

Хърватия ще открие участието си на Мондиал 2026 на 17 юли, когато ще срещне Англия в Арлингтън, Тексас.