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Равенство беляза контролата между Мароко и Норвегия

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Спорт
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Две контузии притесниха мароканците дни преди старта на Мондиала.

Равенство беляза контролата между Мароко и Норвегия
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Мароко и Норвегия не успяха да се победят дни преди старта на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, което БНТ ще излъчи. Двата отбора си стиснаха ръцете за равенство след 1:1 в контрола, която се игра в Харисън, щата Ню Джърси.

Мароканците първи поведоха чрез Браим Диас в началото. Четвърт час преди края на мача Мартин Йодегор изравни четвърт част преди края.

По-притеснително за действащите шампиони на Африка бе състоянието на двама ключови играчи – Нусаир Мазрауи и Абде Езалзули. Играчът на Манчестър Юнайтед напусна още в 29-та минута поради травм, а футболистът на Бетис игра до почивката, но още преди това се виждаше, че има физически проблем. Състоянието на двамата ще бъде оценено допълнително, за да се разбере дали ще играят на Мондиала.

За двата тима това бе последна контрола. Първият мач на Мароко на шампионата е срещу Бразилия в нощта на събота срещу неделя. От своя страна Норвегия започва три дни по-късно с двубой срещу Ирак.

#Национален отбор на Норвегия по футбол #Национален отбор на Мароко по футбол #Мондиал 2026

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