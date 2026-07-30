Рома договори привличането на Константинос Кулиеракис

Гръцкият национал ще пристигне от Волфсбург срещу 15 милиона евро, след като вече е дал съгласието си за трансфера
Рома е постигнала споразумение с Волфсбург за трансфера на централния защитник Константинос Кулиеракис. Според информацията двете страни са се разбрали по сделката, а футболистът вече е приел условията за преминаването си на "Олимпико“.
22-годишният гръцки национал ще бъде привлечен срещу 15 милиона евро и се очаква скоро да финализира трансфера си в италианския клуб.
Кулиеракис се присъедини към Волфсбург през 2024 година, след като направи впечатляващи изяви с екипа на ПАОК. През изминалия сезон защитникът записа 33 мача във всички турнири, в които реализира четири попадения и добави една асистенция.
Младият бранител се утвърди като един от най-перспективните защитници в гръцкия футбол, а силните му изяви в Бундеслигата привлякоха интереса на редица европейски клубове.
С привличането на Кулиеракис Рома продължава да укрепва отбранителната си линия преди началото на новия сезон, като гръцкият национал се очаква да внесе повече стабилност и конкуренция в защитата на "вълците“.