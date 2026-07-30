Рома договори привличането на Константинос Кулиеракис

Рома е постигнала споразумение с Волфсбург за трансфера на централния защитник Константинос Кулиеракис. Според информацията двете страни са се разбрали по сделката, а футболистът вече е приел условията за преминаването си на "Олимпико“.

22-годишният гръцки национал ще бъде привлечен срещу 15 милиона евро и се очаква скоро да финализира трансфера си в италианския клуб.

Кулиеракис се присъедини към Волфсбург през 2024 година, след като направи впечатляващи изяви с екипа на ПАОК. През изминалия сезон защитникът записа 33 мача във всички турнири, в които реализира четири попадения и добави една асистенция.

Младият бранител се утвърди като един от най-перспективните защитници в гръцкия футбол, а силните му изяви в Бундеслигата привлякоха интереса на редица европейски клубове.

С привличането на Кулиеракис Рома продължава да укрепва отбранителната си линия преди началото на новия сезон, като гръцкият национал се очаква да внесе повече стабилност и конкуренция в защитата на "вълците“.