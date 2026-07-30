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Ерата на Еди Хау в Нюкасъл приключи след близо пет години

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Спорт
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Английският специалист напуска "свраките“ броени седмици преди старта на новия сезон във Висшата лига

Ерата на Еди Хау в Нюкасъл приключи след близо пет години
Снимка: БГНЕС
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Еди Хау вече не е мениджър на Нюкасъл Юнайтед. Според информация на Sky Sports 48-годишният английски специалист се е разделил с клуба след близо пет години начело на „свраките“.

Решението е било взето след разговори между Хау и ръководството през последните 48 часа. Макар че до този момент мениджърът продължаваше да подготвя отбора за старта на новия сезон във Висшата лига, раздялата идва само 25 дни преди първия шампионатен мач срещу Ливърпул.

Според информациите една от основните причини за напускането е несигурността около състава на Нюкасъл след бурното лято на трансферния пазар. Клубът вече се раздели със Сандро Тонали и Антъни Гордън, а капитанът Бруно Гимараеш е все по-близо до трансфер в Арсенал.

Въпреки края на престоя си, Хау оставя значима следа в историята на клуба. Под негово ръководство Нюкасъл прекъсна 70-годишната си суша без трофей, след като триумфира с Купата на лигата през 2025 година. Освен това специалистът два пъти класира отбора за участие в Шампионската лига.

През миналия сезон "свраките“ достигнаха до осминафиналите на най-престижния европейски клубен турнир, където отпаднаха от Барселона с общ резултат 3:8.

Последният двубой на Еди Хау начело на Нюкасъл беше загубата с 1:4 от Бристъл Сити в контролна среща по време на лятната подготовка.

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#Еди Хау #Нюкасъл Юнайтед

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