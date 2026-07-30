ПСЖ е на крачка от трансфера на Манес Аклиуш

Пари Сен Жермен е близо до осъществяването на още един сериозен трансфер. Френският шампион води финални преговори с Монако за привличането на офанзивния футболист Манес Аклиуш, като двете страни уточняват последните детайли по сделката.

След постигането на окончателно споразумение 24-годишният футболист ще премине на „Парк де Пренс“ и ще се присъедини към състава на Луис Енрике.

Аклиуш е част от академията на Монако от 2017 година, а през 2022-а направи своя пробив в първия отбор. Оттогава той се утвърди като един от ключовите играчи на монегаските.

През сезон 2025/26 атакуващият футболист записа 43 мача във всички турнири, в които реализира седем попадения и направи 11 асистенции.

Настоящият договор на Аклиуш с Монако е до лятото на 2028 година, а според специализирания портал Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 50 милиона евро.

При успешното финализиране на сделката ПСЖ ще добави към състава си още един млад френски национал, който се смята за един от най-големите таланти на Лига 1.