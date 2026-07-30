Бристъл Сити разби Нюкасъл в контролна среща

Нюкасъл претърпя тежко поражение с 1:4 при гостуването си на Бристъл Сити в контролна среща от лятната подготовка. Отборът на Еди Хау разочарова с представянето си на "Аштън Гейт“, а поражението подчерта, че тимът все още не е достигнал оптималната си форма преди началото на новия сезон във Висшата лига.

Домакините взеха сериозен аванс още преди почивката благодарение на попаденията на Сам Грийнууд и Лорент Толай. След подновяването на играта Марк Бърд направи резултата класически и практически реши изхода на двубоя.

Харви Барнс върна едно попадение за Нюкасъл в заключителните минути, малко след като наскоро подписа нов договор с клуба. Радостта на гостите обаче беше кратка, тъй като малко по-късно Свен Ботман си отбеляза автогол, оформяйки крайното 4:1 в полза на Бристъл Сити.

Освен тежкото поражение, Еди Хау получи и още една неприятна новина. Централният защитник Фабиан Шер беше принудително заменен още през първото полувреме заради предполагаема мускулна травма, която може да постави под въпрос участието му в оставащата част от подготовката.

"Свраките“ изпитваха сериозни затруднения в защита през целия двубой, а в офанзивен план не успяха да се възползват от създадените положения. Представянето показа, че Нюкасъл все още не е в оптимален състав, тъй като част от основните футболисти тепърва се завръщат след участието си на Световното първенство.