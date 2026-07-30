Евертон Бала: Доказахме, че сме страхотен колектив

Евртон Бала също бе щастлив от класирането на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. „Сините“ завършиха наравно с Университатя Крайова след 2:2 във втория мач от пресявките, който се проведе на стадион "Йон Облеменко". Така „сините“ преодоляха румънците с 3:2 в общия резултат.

Бразилецът бе сред героите за столичани. Полузащитникът отбеляза първия гол за тима от „Герена“ на румънска земя.

"Беше много, много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Доказахме, че сме страхотен колектив", започна той.

"На първо място сме много щастливи, защото съм сигурност ще играем в групова фаза. Все още сме в Шампионската лига. За да останем в турнира, има още важни мачове. Преди тях има и среща за шампиона. Разбира се, ще празнуваме успеха", добави Куршума, както е известен още бразилският играч.

"Много хора си мислеха, че ще сме без подкрепа тук, но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че играя пред такава публика", завърши Бала, сочейки „синята“ публика.