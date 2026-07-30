Сампдория привлече 16-годишен талант от школата на Нефтохимик

Юношата на Нефтохимик Бургас Михаил Янакиев направи важна крачка в развитието на своята кариера, след като подписа тригодишен професионален договор с италианския Сампдория. Новината беше съобщена от бургаския клуб, в чиято школа се развиваше младият футболист.

Роденият през 2010 година централен защитник ще започне своя престой в Италия с отбора на Сампдория до 17 години.

Янакиев е висок 190 сантиметра и прави първите си стъпки във футбола в родния Созопол, преди да премине в академията на Нефтохимик. В продължение на три години той се развива под ръководството на треньорите Николай Кръстев и Васил Цветанов.

Трансферът в италианския клуб стана факт, след като младият бранител премина успешно пробен период, впечатлявайки с изявите си. Впоследствие Сампдория отправи официално предложение, което доведе до подписването на професионален договор.

От Нефтохимик изразиха благодарност и към агенцията PMRS Management за съдействието при осъществяването на трансфера.

С преминаването си в Сампдория Михаил Янакиев става вторият футболист, излязъл от школата на бургаския клуб, който се състезава за италианския тим. Част от академията на "моряците“ вече е и вратарят Андрей Кръстев.