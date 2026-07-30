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Ливърпул надви Рексъм с късен гол на Нгумоха в Ню Йорк

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Спорт
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Младият талант донесе успеха на "червените“ с рикоширал удар, а тимът на Андони Ираола записа втора поредна победа в предсезонната си подготовка

Снимка: AP Photo
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Ливърпул постигна минимална победа с 1:0 над Рексъм в приятелска среща, играна на легендарния стадион "Янки Стейдиъм“ в Ню Йорк. Единственото попадение в двубоя падна в 75-ата минута, когато резервата Рио Нгумоха се разписа след удар, който рикошира в защитника Люис Брънт и заблуди вратаря на съперника.

Успехът е втори пореден за Ливърпул по време на лятната подготовка под ръководството на новия старши треньор Андони Ираола.

Мачът се проведе пред повече от 42 хиляди зрители, сред които бяха и собствениците на Рексъм – холивудските актьори Райън Рейнолдс и Роб Макелхени.

Подготовката на английския шампион за двубоя обаче не премина безпроблемно. Полетът на отбора от Чикаго до Ню Йорк беше отменен заради лоши метеорологични условия, което наложи играчите и щабът да пристигнат в града едва в деня на срещата.

Ираола не можеше да разчита на няколко основни футболисти. Флориан Вирц, Александър Исак и Райън Гравенберх останаха в тренировъчната база, тъй като все още наваксват подготовката си след участието си на Световното първенство. Джо Гомес пропусна срещата заради контузия, а Федерико Киеза не беше на разположение поради заболяване.

Това даде шанс за изява на редица млади футболисти, сред които 16-годишният Джошуа Абе. Едно от най-обещаващите крила в академията на Ливърпул започна като титуляр и още в началото имаше отлична възможност да открие резултата, но вратарят Дани Уорд се намеси решително.

След почивката Ливърпул постепенно увеличи натиска си, а в 75-ата минута Рио Нгумоха осигури победата с удар, променил траекторията си след рикошет.

До края Рексъм също създаде положения, но Георги Мамардашвили се намеси уверено, а домакините пропуснаха няколко добри възможности да изравнят, с което Ливърпул съхрани минималния си аванс до последния съдийски сигнал.

#ПФК Ливърпул #ФК Рексъм

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