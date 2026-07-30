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Тейт Фърдинанд подписа първия си професионален договор с Брайтън

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Спорт
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17-годишният защитник, син на легендата Рио Фърдинанд, направи важна крачка в кариерата си, след като обвърза бъдещето си с "чайките"

Тейт Фърдинанд подписа първия си професионален договор с Брайтън
Снимка: AP Photo
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Тейт Фърдинанд, синът на легендарния английски защитник Рио Фърдинанд, подписа първия си професионален договор с Брайтън. 17-годишният централен бранител продължава развитието си в академията на клуба, към която се присъедини през 2024 година.

Младият футболист играе на същата позиция като своя баща и е считан за един от обещаващите таланти в школата на "чайките". Част от Брайтън е и по-големият му брат Лоренц Фърдинанд, който се развива като вратар.

Гордостта си от постижението на своя син не скри и Рио Фърдинанд, който публикува кратко послание в социалните мрежи.

„Това е горд момент за семейството. Продължавай с упоритата работа“, написа бившият английски национал в профила си в Instagram.

Рио Фърдинанд остави трайна следа в английския футбол с повече от 500 мача във Висшата лига. По време на кариерата си той носи екипите на Уест Хям, Лийдс Юнайтед, Манчестър Юнайтед и Куинс Парк Рейнджърс.

Най-големите си успехи легендарният защитник постигна с Манчестър Юнайтед, където между 2002 и 2014 година спечели шест шампионски титли на Англия, както и трофея в Шампионската лига през 2008 година.

С подписването на първия си професионален договор Тейт Фърдинанд направи важна стъпка към това да последва футболните успехи на своя именит баща.

#Тейт Фърдинанд #ФК Брайтън #Рио Фърдинанд

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