Матиас Яйсле е фаворит да наследи Еди Хау начело на Нюкасъл

Нюкасъл е все по-близо до назначаването на Матиас Яйсле за нов старши треньор след раздялата с Еди Хау. Според информация на Sky Sports 38-годишният германец е основният кандидат да поеме „свраките“ и да започне първото си предизвикателство във Висшата лига.

Яйсле започва треньорската си кариера след преждевременното приключване на футболната си кариера като играч на Хофенхайм. След период в Дания той става част от школата на Ред Бул Залцбург, а през 2021 година поема първия отбор.

Още в дебютния си сезон начело на австрийския гранд германецът печели шампионската титла и Купата на Австрия, а година по-късно защитава титлата. Под негово ръководство се развиват футболисти като Карим Адейеми и Бенямин Шешко, а отборът се представя силно и в Шампионската лига.

През 2023 година Яйсле приема предложението на Ал Ахли, където продължава успешната си работа. Миналата година той изведе саудитския клуб до триумф в Суперкупата на Саудитска Арабия.

Германският специалист е привърженик на агресивния футбол с висока преса, характерен за школата на Ред Бул, но в същото време е известен с тактическата си гъвкавост. Докато в Залцбург най-често използваше схема 4-4-2, в Ал Ахли предпочиташе 4-2-3-1, като неведнъж е подчертавал, че за него далеч по-важни са принципите на игра, отколкото конкретната формация.

"Не става въпрос толкова за схемите, а за начина, по който искаш да атакуваш и да се защитаваш. Ако играчите разбират тези принципи, можеш да бъдеш много по-гъвкав тактически“, коментира Яйсле в интервю за Sky Sports още през 2023 година.

Той обръща сериозно внимание и на комуникацията с футболистите, като смята, че личният контакт е ключът към успешното управление на един състав.

"Връзката с играчите винаги е основата на доброто лидерство. Най-важното е да не ги претоварваш с информация. Треньорът знае много тактически детайли, но трябва да подбира внимателно какво да предаде на отбора“, смята германецът.

Ако назначението бъде финализирано, Яйсле ще наследи Еди Хау, който напусна Нюкасъл след близо пет години начело на клуба. Под ръководството на английския специалист „свраките“ спечелиха Купата на лигата през 2025 година и два пъти се класираха за участие в Шампионската лига.