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Ели Крупи ще отсъства поне три месеца след операция на стъпалото

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Спорт
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Един от най-обещаващите футболисти на "черешките“ получи контузия по време на лагера в Австрия и ще се завърне най-рано през есента

Ели Крупи ще отсъства поне три месеца след операция на стъпалото
Снимка: БГНЕС
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Борнемут ще бъде без един от най-големите си таланти в началото на новия сезон. Нападателят Ели Крупи е претърпял операция на стъпалото и ще отсъства от терените поне три месеца, съобщава The Athletic.

20-годишният французин е получил травмата по време на предсезонния лагер на английския клуб в Австрия. След прегледите той се е завърнал в Англия, където на 29 юли е преминал успешно хирургична интервенция.

Според първоначалните прогнози Крупи няма да бъде на разположение на треньорския щаб до края на октомври или началото на ноември.

Младият нападател направи силен сезон с екипа на Борнемут през кампания 2025/26. Той изигра 35 мача във всички турнири, в които отбеляза 13 попадения и затвърди репутацията си на един от най-перспективните млади футболисти във Висшата лига.

Настоящият договор на французина с Борнемут е до лятото на 2030 година, а според специализирания портал Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 70 милиона евро.

Контузията на Крупи е сериозен удар за „черешките“, които ще трябва да се справят без един от основните си офанзивни играчи в първите месеци от новия сезон.

#Ели Крупи #ФК Борнемут

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