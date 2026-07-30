Челси привлече френския национал Максенс Лакроа

Челси официално обяви привличането на френския национал Максенс Лакроа. Централният защитник преминава на "Стамфорд Бридж“ от Кристъл Палас, след като лондончани се договориха за трансфер на стойност 52 милиона паунда.

26-годишният бранител подписа договор за шест сезона, който ще го задържи в клуба до лятото на 2032 година.

"Наистина съм щастлив да бъда част от този прекрасен клуб. Всички знаят каква легенда е Челси и какви са традициите му да печели трофеи. Гордея се, че ще бъда част от тази история. На феновете обещавам, че винаги ще давам всичко от себе си“, заяви Лакроа пред официалния сайт на клуба.

Французинът пристигна в Кристъл Палас през 2024 година, след като преди това изгради сериозна репутация с екипа на Волфсбург в Бундеслигата. В професионалната си кариера той е носил още екипа на Сошо.

Високият 192 сантиметра централен защитник вече е и част от националния отбор на Франция, за който до момента има седем официални участия.

С привличането на Лакроа Челси продължава да подсилва отбраната си преди началото на новия сезон, като французинът се очаква да бъде сред основните фигури в защитната линия на лондончани.