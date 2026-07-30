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Суперкомпютър предвижда голово шоу между ЦСКА и Карабах

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Спорт
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Според прогнозата реваншът от Лига Европа ще предложи над четири гола средно и повече от 14 корнера на Националния стадион

Суперкомпютър предвижда голово шоу между ЦСКА и Карабах
Снимка: Startphoto.bg
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Реваншът между ЦСКА и Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа се очаква да бъде далеч по-резултатен от първата среща в Баку. Това показват прогнозите на страницата xAI Stats, която използва модели за статистически анализ и е следвана от над 50 000 потребители.

Преди седмица двата отбора завършиха при нулево равенство в Азербайджан, като няколко попадения бяха отменени заради засади, а гредите също попречиха на откриването на резултата.

Според прогнозния модел обаче реваншът в София има всички предпоставки да предложи далеч повече емоции. Очакванията са ЦСКА да отбележи средно 2.34 гола, а Карабах – 2.33. Ако подобен сценарий се реализира, срещата би завършила наравно в редовното време и победителят ще трябва да бъде определен след продължения или дузпи.

Анализът сочи още, че първото полувреме вероятно ще бъде по-предпазливо. Според изчисленията шансът да падне поне един гол преди почивката е около 50 процента.

Моделът прогнозира и изключително висока активност при статичните положения. Очакванията са в двубоя да бъдат изпълнени повече от 14 корнера.

Подобна прогноза не изглежда изненадваща предвид последния шампионатен мач на ЦСКА. В победата над Ботев Пловдив футболистите на Христо Янев изпълниха впечатляващите 17 ъглови удара, но въпреки това отборът продължава да изпитва сериозни затруднения при реализирането на положения след статични ситуации.

Всички прогнози обаче остават единствено статистически модели, а развоят на реванша ще бъде решен на терена тази вечер.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах #ПФК ЦСКА София

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