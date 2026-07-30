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ЦСКА е на 90 минути от европейски пробив, но Карабах няма да прости и най-малката грешка

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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След ценния резултат в Баку "червените“ трябва да покажат същата тактическа дисциплина и характер, ако искат да продължат към третия квалификационен кръг на Лига Европа

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Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА излиза тази вечер срещу Карабах в един от най-важните си мачове през последните години. От 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“ "червените“ приемат азербайджанския шампион в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, след като първата среща в Баку завърши без голове.

Малцина очакваха, че тимът на Христо Янев ще успее да неутрализира един от най-постоянните участници в европейските клубни турнири през последното десетилетие. ЦСКА обаче демонстрира отлична организация, компактност и тактическа дисциплина, а при малко повече хладнокръвие дори можеше да си тръгне от Азербайджан с победа.

Сега задачата е още по-трудна. Резултатът оставя всичко отворено, а Карабах разполага с достатъчно класа и опит, за да се възползва от всяко колебание. Именно затова ЦСКА ще трябва да повтори представянето си от Баку, но и да бъде по-ефективен пред противниковата врата.

През уикенда "армейците“ записаха първата си победа за сезона в Първа лига, след като обърнаха Ботев Пловдив с 3:2. Успехът донесе самочувствие, но показа и слабости, особено през първото полувреме, когато защитата допусна сериозни колебания. Именно тези грешки могат да се окажат фатални срещу съперник от ранга на Карабах.

Добрата новина за Христо Янев е завръщането на Джеймс Ето'о, който отново е на разположение. В същото време Йоанис Питас и Жоел Цварц показаха отлична форма срещу Ботев, което дава на треньорския щаб повече варианти в предни позиции. Не е изключено обаче Янев отново да заложи на състава, който се справи толкова добре в Баку.

Гостите пристигат в София след пълна седмица за подготовка, тъй като първенството на Азербайджан все още не е стартирало. Тимът на Гурбан Гурбанов вече показа в първата среща, че умее да контролира темпото и да създава напрежение, особено в заключителните минути. Опитът на Карабах в европейските турнири безспорно е едно от най-големите му оръжия.

На пресконференцията преди двубоя Христо Янев отправи специален призив към феновете, като поиска Националният стадион да се превърне във "врящ котел“. Атмосферата може да се окаже решаващ фактор в мач, който изглежда обречен да се реши от една ситуация, една грешка или един миг индивидуална класа.

Залогът е огромен. При успех ЦСКА ще се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, където почти сигурно го очаква Макаби Тел Авив. При отпадане "червените“ ще продължат европейския си път в Лигата на конференциите срещу загубилия от двойката между Динамо Киев и ПАОК.

След силното представяне в Баку ЦСКА вече доказа, че може да се противопостави на Карабах. Сега остава да направи най-трудната крачка - да превърне добрата игра в класиране.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах #ПФК ЦСКА София

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