ЦСКА мобилизира феновете преди решителния реванш с Карабах

От ЦСКА отправиха емоционално послание към своите привърженици часове преди реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. След нулевото равенство в първата среща в Баку, всичко ще се реши тази вечер на Националния стадион "Васил Левски“.

Чрез публикация в официалните си профили в социалните мрежи „червените“ призоваха феновете да подкрепят отбора в един от най-важните двубои от началото на сезона.

"Всеки европейски път минава през важни битки. Днес е време за реванша срещу Карабах. Време е за още една европейска вечер, която може да остави своя отпечатък в славната армейска история. Нека бъдем заедно, както винаги!“, написаха от ЦСКА.

След 0:0 в първия мач интригата остава напълно отворена, а победителят от реванша ще си осигури място в следващия квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир.

"Армейците“ ще разчитат на подкрепата на своите привърженици, които се очаква да създадат силна атмосфера на Националния стадион в опита на отбора да продължи европейския си поход.