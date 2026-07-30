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ЦСКА мобилизира феновете преди решителния реванш с Карабах

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Спорт
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"Армейците“ призоваха привържениците да бъдат зад отбора в битката за място в следващия квалификационен кръг на Лига Европа

ЦСКА мобилизира феновете преди решителния реванш с Карабах
Снимка: Startphoto.bg
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От ЦСКА отправиха емоционално послание към своите привърженици часове преди реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. След нулевото равенство в първата среща в Баку, всичко ще се реши тази вечер на Националния стадион "Васил Левски“.

Чрез публикация в официалните си профили в социалните мрежи „червените“ призоваха феновете да подкрепят отбора в един от най-важните двубои от началото на сезона.

"Всеки европейски път минава през важни битки. Днес е време за реванша срещу Карабах. Време е за още една европейска вечер, която може да остави своя отпечатък в славната армейска история. Нека бъдем заедно, както винаги!“, написаха от ЦСКА.

След 0:0 в първия мач интригата остава напълно отворена, а победителят от реванша ще си осигури място в следващия квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир.

"Армейците“ ще разчитат на подкрепата на своите привърженици, които се очаква да създадат силна атмосфера на Националния стадион в опита на отбора да продължи европейския си поход.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах #ПФК ЦСКА София

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