Новак Джокович: Надявам се с Роналдо да постигнем целите си едновременно

Сръбският тенисист бе награден от португалската суперзвезда в Дубай.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новак Джокович изрази надежда, че ще спечели рекордна 25-та титла от Големия шлем в тениса по същото време, когато Кристиано Роналдо ще отбележи гол №1000 в своята кариера. Сърбинът и футболистът на Ал Насър се срещнаха на церемонията по връчване на наградите Globe Soccer Awards в Дубай. Именно футболистът връчи наградата за изключителни постижения в спорта на Ноле.

Към момента най-добрият сръбски тенисист има 24-титли в турнирите от Големия шлем, а португалецът може да се похвали с 956 попадения.

Надявам се и двамата да го постигнем едновременно: той да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от Големия шлем. Получаването на тази награда от Роналдо е сбъдната мечта. Благодарен съм, че имам възможността да го нарека приятел и някой, който винаги ме вдъхновява."

"Играем различни спортове, но се тласкаме един друг напред. Да бъдем тук заедно и да говорим за това как спортът може да вдъхнови децата по целия свят е нещо, с което наистина се гордеем. Това не е само за мен, а за всички спортисти“, каза Джокович.

