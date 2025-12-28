Мозамбик с историческа победа за Купата на африканските нации

Националният отбор на Мозамбик стигна до първа историческа победа за Купата на африканските нации. Тимът отказа Габон с 3:2 в Агадир.

Победителите поведоха с два гола преди почивката след попадения на Файзал Бангал с глава и на Джени Катамо от дузпа. Нападателят на Олимпик Марсилия Пиер-Емерик Обамеянг върна един гол за Габон в добавеното време на първата част. Мозамбик възстанови аванси си чрез Диего Калила, а Алекс Мукету-Мусунда от Габон оформи крайното 2:3.

В добавеното време бе отменен гол на Катамо за Мозамбик, който щеше да бъде негов втори в мача. Мозамбик има три точки в Група "F", колкото имат и Камерун и Кот д'Ивоар. Габон трябва да спечели последния си мач, за да запази някакъв шанс за класиране като трети тим в групата.

Тимът на Судан изненада Екваториална Гвинея и победи с 1:0 в Казабланка. Енидственото попадение бе автогол на Саул Коко. Футблолистът на Торино видя как топката рикошира в него и влиза в мрежата в 74-ата минута, след като съотборникът му Луис Асуе се опита да изчисти. Това бе втора загуба за Екваториална Гвинея, като в игра не се появи футболистът на Берое Алехандро Масого. Судан е печелил КАН през 1970, но оттогава има само две победи в 18 мача, като стига до четвъртфиналите на турнира през 2012, където е отстранен от Замбия. Страната е раздирана от гражданска война от 2023 между армията, която контролира половината страна, а другата половина е под контрол на паравоенна група.

В последния мач от същата Група "Е" тимът на Алжир победи Буркина Фасо с 1:0. Победното попадение вкара бившият футболист на Манчестър Сити Рияд Марез от дузпа в 23-ата минута. Алжир вече си осигури място на осминафиналите на турнира, като води в класирането с пълен актив от 6 точки. Буркина Фасо и Судан имат по три до момента.