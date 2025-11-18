Новините 18.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Ученик от Варна е задържан за разпространение на опиат

Ученик от елитна гимназия във Варна е задържан за разпространение на синтетичен опиат, предназначен за вейпове. Тийнейджърът е продавал стоката в и около училището. Това не е първият такъв случай. Заради зачестилите подобни прояви полицията осигурява засилено присъствие около училищата.

100-километрова полицейска гонка с пиян шофьор във Варненско

Среднощна полицейска гонка във Варненско е на път да влезе в рекордите на Гинес, след като органите на реда гониха в продължение на 100 километра пиян шофьор. Преследването приключило, когато автомобилът самокатастрофирал. Дрегерът на водача е показал 2,29 промила алкохол.

Нови методи за обучение на кандидат-шофьори заради смъртните случаи по пътищата

Шофирането след алкохол е сред причините страната ни да е на първо място по смъртни случаи на пътя в Европейския съюз. За да бъде променена негативната тенденция, властите залагат изключително много на обучението на кандидат-шофьорите. Въвеждат се нови методи в курсовете.

СВЯТ

ООН прие плана на Тръмп за край на войната в Газа

Съветът за сигурност на ООН прие плана на американския президент Доналд Тръмп за край на войната в ивицата Газа. Планът предвижда международни стабилизационни сили в Газа и е спорен за Израел, тъй като допуска създаване на палестинска държава при определени условия.

Започна най-голямото излюжение в аерокосмическата индустрия

Стартира Дубайското авиошоу – водещото събитие в аерокосмическата индустрия с над 1500 компании от 47 страни и над 200 самолета. Темата му е "Бъдещето започва тук".

Френски плувци прекратиха опита си за преплуване на Атлантика

Френските плувци Матьо и Клое Витво са прекратили опита си да преплуват Атлантическия океан заради повреда на спомагателния кораб, която прави пътуването опасно. Двойката, която започна 3800-километворото плаване на 31 октомври е принудена да прекрати предизвикателството за поставяне на рекорд след едва 13 дни в океана.

Боливийци излязоха на протест в защита на своя карнавален клоун

Боливийци излязоха на протест, за да защитят своя карнавален клоун Пепино, чийто образ беше използван на празненство в Перу. Те се мобилизираха, за да защитят персонажа като техен собствен и да осъдят културното присвояване. Пепино оживява всяка година през февруари на карнавала в боливийската столица.

Интерактивна изложба в Лондон възстановява Помпей

В Лондон беше открита интерактивна изложба, която възстановява древния римски град Помпей, унищожен при изригването на вулкана Везувий. „Последните дни на Помпей“ предлага 360-градусова виртуална реконструкция на вулкана и разходки с VR очила през крайградска вила точно преди изригването на Везувий. В някои от залите са изложени артефакти и реплики на предмети от Помпей.

СПОРТ

Мондиал 2026: Нидерландия се класира директно, България с последен шанс за точка срещу Грузия

Националният отбор на Нидерландия си гарантира директно класиране, разгромявайки Литва с 4:0. Националният отбор на България посреща Грузия тази вечер в последния кръг от квалификациите. България е на последно място в групата с 0 точки, Грузия е трета.

Женският ни национален отбор продължава в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

Женският ни национален отбор по баскетбол ще изиграе третия си мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 г. Мачът с Черна гора е в „Арена Ботевград“ тази вечер.

Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини

Три сестри от САЩ се борят за място на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина-Дампецо, при това в три отделни дисциплини. Родени и израснали в Парк Сити в щата Юта, трите сестри биват насочени от родителите си към зимните спортове, където да изразходват енергията си, а състезателният им дух бързо ги води и до успехи.