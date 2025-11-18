БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 18.11.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Ученик от Варна е задържан за разпространение на опиат

Ученик от елитна гимназия във Варна е задържан за разпространение на синтетичен опиат, предназначен за вейпове. Тийнейджърът е продавал стоката в и около училището. Това не е първият такъв случай. Заради зачестилите подобни прояви полицията осигурява засилено присъствие около училищата.

100-километрова полицейска гонка с пиян шофьор във Варненско

Среднощна полицейска гонка във Варненско е на път да влезе в рекордите на Гинес, след като органите на реда гониха в продължение на 100 километра пиян шофьор. Преследването приключило, когато автомобилът самокатастрофирал. Дрегерът на водача е показал 2,29 промила алкохол.

Нови методи за обучение на кандидат-шофьори заради смъртните случаи по пътищата

Шофирането след алкохол е сред причините страната ни да е на първо място по смъртни случаи на пътя в Европейския съюз. За да бъде променена негативната тенденция, властите залагат изключително много на обучението на кандидат-шофьорите. Въвеждат се нови методи в курсовете.

СВЯТ

ООН прие плана на Тръмп за край на войната в Газа

Съветът за сигурност на ООН прие плана на американския президент Доналд Тръмп за край на войната в ивицата Газа. Планът предвижда международни стабилизационни сили в Газа и е спорен за Израел, тъй като допуска създаване на палестинска държава при определени условия.

Започна най-голямото излюжение в аерокосмическата индустрия

Стартира Дубайското авиошоу – водещото събитие в аерокосмическата индустрия с над 1500 компании от 47 страни и над 200 самолета. Темата му е "Бъдещето започва тук".

Френски плувци прекратиха опита си за преплуване на Атлантика

Френските плувци Матьо и Клое Витво са прекратили опита си да преплуват Атлантическия океан заради повреда на спомагателния кораб, която прави пътуването опасно. Двойката, която започна 3800-километворото плаване на 31 октомври е принудена да прекрати предизвикателството за поставяне на рекорд след едва 13 дни в океана.

Боливийци излязоха на протест в защита на своя карнавален клоун

Боливийци излязоха на протест, за да защитят своя карнавален клоун Пепино, чийто образ беше използван на празненство в Перу. Те се мобилизираха, за да защитят персонажа като техен собствен и да осъдят културното присвояване. Пепино оживява всяка година през февруари на карнавала в боливийската столица.

Интерактивна изложба в Лондон възстановява Помпей

В Лондон беше открита интерактивна изложба, която възстановява древния римски град Помпей, унищожен при изригването на вулкана Везувий. „Последните дни на Помпей“ предлага 360-градусова виртуална реконструкция на вулкана и разходки с VR очила през крайградска вила точно преди изригването на Везувий. В някои от залите са изложени артефакти и реплики на предмети от Помпей.

СПОРТ

Мондиал 2026: Нидерландия се класира директно, България с последен шанс за точка срещу Грузия

Националният отбор на Нидерландия си гарантира директно класиране, разгромявайки Литва с 4:0. Националният отбор на България посреща Грузия тази вечер в последния кръг от квалификациите. България е на последно място в групата с 0 точки, Грузия е трета.

Женският ни национален отбор продължава в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

Женският ни национален отбор по баскетбол ще изиграе третия си мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 г. Мачът с Черна гора е в „Арена Ботевград“ тази вечер.

Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини

Три сестри от САЩ се борят за място на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина-Дампецо, при това в три отделни дисциплини. Родени и израснали в Парк Сити в щата Юта, трите сестри биват насочени от родителите си към зимните спортове, където да изразходват енергията си, а състезателният им дух бързо ги води и до успехи.

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
2
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
3
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
4
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите
5
НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
6
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
5
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: По света

Интерактивна изложба в Лондон възстановява Помпей
Интерактивна изложба в Лондон възстановява Помпей
Боливийци излязоха на протест в защита на своя карнавален клоун Боливийци излязоха на протест в защита на своя карнавален клоун
Чете се за: 00:22 мин.
Френски плувци прекратиха опита си за преплуване на Атлантика Френски плувци прекратиха опита си за преплуване на Атлантика
Чете се за: 00:47 мин.
Започна най-голямото излюжение в аерокосмическата индустрия Започна най-голямото излюжение в аерокосмическата индустрия
Чете се за: 00:27 мин.
ООН прие плана на Тръмп за край на войната в Газа ООН прие плана на Тръмп за край на войната в Газа
Чете се за: 00:32 мин.
Бриджит Джоунс вече има своя статуя в Лондон до Хари Потър и Мери Попинз Бриджит Джоунс вече има своя статуя в Лондон до Хари Потър и Мери Попинз
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Чете се за: 04:25 мин.
Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент? Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Важен вот в американския Конгрес: Долната камара гласува да...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ