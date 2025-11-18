Важен вот в американския Конгрес: Долната камара гласува да разсекрети документи на Епстийн

Камаратa на представителите на американския Конгрес, контролирана от републиканците, ще гласува след час важен законопроект.

Ако бъде приет, той ще задължи Министерството на правосъдието да публикува всички класифицирани документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Решението се нуждае от съгласието на Сената и подписа на президента Доналд Тръмп, който не се противопоставя на инициативата.

Днес е особено емоцонален ден за американския Конгрес - долната камара гласува публикуването на всички досиета, свързани със осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, и в същото време жертви на покойния скандален финансист споделиха публично болката си край сградата на Капитолия.

"Искам всички да погледнете, днес сме възрастни, но ние се борим за децата, които бяхме, борим се за разплата. Ето за кого се борим , ето за кого се бори Конгресът. Искам да благодаря на републиканските конгресмени Марджъри Тейлър Грийн и Томас Маси, които се обърнаха срещу своята партия. Ако изчетете имената на жертвите от трибуната на Конгреса аз съм готова да застана до вас в знак на солидарност. Време е да оставим политиката на страна. Това е човешки въпрос. Става дума за деца", заяви Хели Робсън, жертва на Джефри Епстийн.

До вота се стигна след като независимият републикански представител Томас Маси, събра подписи от 218 членове на Камарата на представителите за петиция, налагаща гласуване по резолюцията за досиетата. Той получи солидна подкрепа.

"Тези жени не са жертви, те водиха най-ужасната битка , каквато никоя жена не трябва да води, и никога не се огънаха. Това направихме и ние като се борехме срещу най-влиятелните хора в света включително президента на САЩ, за да си състои днешният вот. Бях наречена предател, защото не изтеглих името си от петицията", допълни Марджъри Тейлър Грийн, конгресмен от Републиканската партия.

Самият президент Доналд Тръмп изненадващо призова съпартииците си да гласуват. Публикуването на документите по случая Епстийн би помогнало да се сложи край на твърденията, че американският държавен глава има някаква връзка с престъпленията на бизнесмена.