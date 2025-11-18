Нови методи за обучение на кандидат-шофьори заради смъртните случаи по пътищата

Шофирането след алкохол е сред причините страната ни да е на първо място по смъртни случаи на пътя в Европейския съюз. За да бъде променена негативната тенденция, властите залагат изключително много на обучението на кандидат-шофьорите. Въвеждат се нови методи в курсовете.

В Професионалната гимназия по техника и технологии в Смолян използват автосимулатор. Симулаторът може да се наглася за различни условия – зимни, интензивни валежи, дори шофиране в нетрезво състояние. Допълнителен монитор показва грешките в реално време, за да могат веднага да бъдат отстранени. Симулаторът ще се използва както от учениците, така и от обучаващите се в автошколата на гимназията.