Нигерия си подпечата класирането в следващата фаза за Купата на африканските нации

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
"Супер орлите" отказаха Танзания за край на груповата фаза.

нигерия подпечата класирането следващата фаза купата африканските нации
Снимка: БТА
Нигерия си осигури място без проблеми място на осминафиналите за Купата на африканските нации. Тимът се справи с Уганда след 3:1 в последен мач от груповата фаза на шампионата. Това се оказа достатъчно за „супер орлите“ да завършат на първото място в група C. Напред продължават още вторият Тунис и отборът на Танзания, който завърши на третата позиция.

Пол Онуачу даде аванс на Нигерия в 28-ата минута, която се игра във Фес. Джамал Салим от състава на Уганда бе изгонен с директен червен картон заради игра с ръка в 56-ата минута.

Рафаел Ониедика се разписа на два пъти за 3:0, а Роджърс Мато отбеляза почетното попадение за Уганда в 75-ата минута.

В другия мач от групата тимовете на Тунис и Танзания завършиха 1:1 в Рабат. Точката донесе място на Танзания в следващата фаза. Тунис поведе през първото полувреме чрез Исмаер Гхабри, който реализира дузпа. Малко след подновяването на играта Файсул Салум изравни.

Нигерия чака следващия си съперник, като това ще бъде най-добрият трети отбор от група F, като двубоят е на 5 януари (понеделник). Тунис ще играе в събота срещу Мали. Танзания ще мери сили с домакините на турнира от Мароко, а двубоят е насрочен за неделя.

