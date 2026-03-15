Манчестър Юнайтед се справи с домакинството си на Астън Вила

Манчестър Юнайтед победи Астън Вила с 3:1 в мач от 30-ия кръг на Висшата лига. Бруно Фернандеш бе диригентът за домакините в офанзивен план, като асистира за първите два гола.

Първото полувреме на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър не предложи много офанзивен футбол. Единственият точен удар дойде в 24-ата минута. Емилиано Мартинес изби изстрел с глава на Амад Диало.

След почивката "червените дяволи" заслужено откриха резултата. Каземиро засече с глава центриране от ъглов удар във вратарското поле на капитана Бруно Фернандеш.

"Вилъните" възобновиха равенството 11 минути по-късно. Рос Баркли стреля от движение след подаване в наказателното поле на Люка Дин.

Възпитаниците на Майкъл Карик побързаха да върнат преднината си в 71-ата минута. Бруно Фернандеш изведе Матеуш Куня сам срещу вратаря и бразилецът се разписа с шут в далечния ъгъл от вътрешността на пеналтерията.

Четвърт час преди края на редовното време Бенямин Шешко замени Браян Мбемо. Шест минути по-късно нападателят удвои преднината на тима си. Негов удар се отклони от десния прасец на Тайрон Мингс и попадна във вратата на Емилиано Мартинес.

Манчестър Юнайтед остава на 3-ото място в класирането с актив от 54 пункта. Астън Вила заема 4-ата позиция в подреждането с 51 точки.

Останалите мачове, играни по същото време, завършиха при нулеви равенства. В срещата между Нотингам Форест и Фулъм не падна гол, какъвто бе и случаят в двубоя между Кристъл Палас и Лийдс. За йоркшърци българският национал Илия Груев се появи на почивката на мястото на Лукас Нмеча.