Роналдо отново вкара, но Ал-Насър не победи в Саудитска Арабия

Португалецът продължава да преследва кота 1000.

роналдо отново вкара насър победи саудитска арабия
Снимка: БТА
Кристиано Роналдо и Ал-Насър записаха първо равенство през сезона в Саудитска Арабия. Португалецът и неговите съотборници при гостуването си на Ал-Етифак след 2:2 в мач от 11-ия кръг.

Португалският национал се разписа в преследване на гол №1000 за тима от Рияд, който бе в серия от десет поредни победи в шампионата.

Бившият халф на Ливърпул Жоржиньо Вайналдум отбеляза и двете попадения за домакините от Ал-Етифак. За Ал-Насър точни бяха Жоао Феликс и Кристиано Роналдо с гол номер 957 в кариерата му, с което му остават още 43 до голямата цел.

