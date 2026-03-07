Божидар Краев с нов гол в Австралия

Българският нападател Божидар Краев отбеляза гол при поражението на Уестърн Сидни Уондърърс с 1:2 от Нюкасъл Джетс в двубой от 20-ия кръг на австралийската елитна дивизия.

Юношата на Левски Краев беше титуляр и даде аванс за своя тим в 20-ата минута на мача.

Българския футболист остана на терена до 79-ата минута, когато бе заменен. В предишният кръг Краев също отбеляза гол, но тогава отборът му спечели с 4:0 срещу Макартър.

Отборът на Уестърн Сидни Уондърърс е на дъното в класирането с актив от 20 точки.