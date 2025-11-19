Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество

Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на "основен съюзник извън НАТО".



Това стана на вечеря на Доналд Тръмп със саудитския престолонаследник Мохамед Бил Салман.

Вашингтон заяви, че Рияд има ключова роля в осигуряването на мира в региона на Близкия изток. Тръмп коментира още ситуацията в Газа. В Комитета по мира, който ще управлява следвоенната ивица, ще участват лидерите на много от развитите държави, като самият Тръмп ще е председател.

На вечерята присъстваха също футболистът Кристиано Роналдо и милиардерът Илън Мъск.