Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество

По света
Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на "основен съюзник извън НАТО"

Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на "основен съюзник извън НАТО".

Това стана на вечеря на Доналд Тръмп със саудитския престолонаследник Мохамед Бил Салман.

Вашингтон заяви, че Рияд има ключова роля в осигуряването на мира в региона на Близкия изток. Тръмп коментира още ситуацията в Газа. В Комитета по мира, който ще управлява следвоенната ивица, ще участват лидерите на много от развитите държави, като самият Тръмп ще е председател.

На вечерята присъстваха също футболистът Кристиано Роналдо и милиардерът Илън Мъск.

Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Руски атаки убиха 32-ма души в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Американският Конгрес одобри да бъдат разсекретени всички документи...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
