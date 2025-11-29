БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

"До всички авиокомпании, пилоти, наркотрафиканти и трафиканти на хора, моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено", обяви Тръмп

доналд тръмп обеща 000 долара всеки беден американец
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че въздушното пространство над и близо до Венецуела трябва да се счита за "напълно затворено" на фона на ескалиращата му конфронтация с левия лидер Николас Мадуро.

"До всички авиокомпании, пилоти, наркотрафиканти и трафиканти на хора", написа Тръмп в социалната си мрежa, "моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено". Президентът на САЩ не даде подробности.

Това изявление идва в момент, когато администрацията на Тръмп, в борбата си срещу наркокартелите, засилва натиска върху Венецуела с разполагане на голямо военно присъствие в Карибите, включително най-големия самолетоносач в света.

Тръмп конкретно обвинява Венецуела, че е основен играч в търговията с наркотици, която залива американския пазар.

#Доналд Тръмп #САЩ #въздушно пространство #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
2
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
5
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
6
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: САЩ и Канада

"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
В САЩ започват проверки на хора със зелена карта В САЩ започват проверки на хора със зелена карта
Чете се за: 01:12 мин.
В Ню Йорк отбелязаха Деня на благодарността с традиционния пищен парад В Ню Йорк отбелязаха Деня на благодарността с традиционния пищен парад
Чете се за: 00:30 мин.
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата
Чете се за: 01:20 мин.
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на Националната гвардия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ