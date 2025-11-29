Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че въздушното пространство над и близо до Венецуела трябва да се счита за "напълно затворено" на фона на ескалиращата му конфронтация с левия лидер Николас Мадуро.

"До всички авиокомпании, пилоти, наркотрафиканти и трафиканти на хора", написа Тръмп в социалната си мрежa, "моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено". Президентът на САЩ не даде подробности.

Това изявление идва в момент, когато администрацията на Тръмп, в борбата си срещу наркокартелите, засилва натиска върху Венецуела с разполагане на голямо военно присъствие в Карибите, включително най-големия самолетоносач в света.

Тръмп конкретно обвинява Венецуела, че е основен играч в търговията с наркотици, която залива американския пазар.