От МВР категорични: Няма спирани отпуски

Във връзка с поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи, пресцентърът на МВР изпрати позиция до медиите, в която уточнява:

"Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция "Специални операции и борба с тероризма" към ГДЖСОБТ".

Дирекцията работи в нормален режим, спазват се графиците на полагаемите се почивки на секторите.

Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи, съобщиха още от пресцентъра.