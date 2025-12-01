Отиваш на протест - минаваш през КПП

Столичната дирекция на полицията е готова да осигури охраната на протеста, който ще се проведе довечера в центъра на София.

За целта Дирекцията създава контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста, който е с начален час в 18.00 ч.

Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

По думите му са се появили доста призиви за хулигански действия на протеста довечера.

"В тази връзка ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", обясни Николов.

Директорът на СДВР призова Столичната община да упражни правомощията си и при евентуална ескалация на протеста да издаде заповед за прекратяване.