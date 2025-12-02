БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Христов: С широко отворени очи сме за това, което се случва

Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Той изрази надежда днес да се постигне разбирателство за бюджета

румен христов
С широко отворени очи сме за това, което се случва. Това коментира в предаването „Денят започва“ Румен Христов от ГЕРБ–СДС във връзка със снощните протести и ескалацията им.

„Протестът беше с доста хора, ние сме с широко отворени очи за това, което се случва“,каза Румен Христов от ГЕРБ СДС.

По думите му управляващите са реагирали още след първия протест и са започнали промени в проектобюджета. Управляващите подчертават, че това е единственият възможен бюджет в момента, а след като са видели недоволството на синдикатите и работодателите, те са предприели стъпки за промени с цел да удовлетворят исканията им в рамките на възможното. Очакването му е диалогът по темата да продължи и днес.

„Не винаги се случва това, което искаш на момента, понякога човек преосмисля и решава, че след като има някакво напрежение в българското население по отношение на бюджета, трябва да се помисли“, коментира още Румен Христов.

Запитан дали ще има оставки след ескалацията на протестите, Христов заяви:

„Беше очаквано, че ще ескалират исканията. Когато кажеш, че ще внесеш промени в бюджета, тогава се иска оттегляне на бюджета задължително. Ако оттеглим бюджета, тогава ще кажат оттеглете някой министър. После ще кажат оттеглете министър-председателя. После ще кажат оттеглете правителството. Сега опозицията има правото да организира протести. Аз съм участвал за много такива протести в онези години. Така че ние не можем да се сърдим по никакъв начин на това, че хората са се събрали и че протестират. Въпросът беше да бъде мирен и да няма ексцесиите, които са получиха вчера. Но това е вече минало. Ще гледаме напред.“

Той изрази надежда днес да се постигне разбирателство за бюджета.

„Аз смятам, че ако се постигне съгласие днес в Тристранния съвет и можем да се обединим около един бюджет с промени, каквито бяха частично поискани, защото всичките промени, които бяха предложени от колегите от ПП-ДБ не могат да бъдат приети, в крайна сметка. Това са 30 предложения. Няма как да бъдат приети. Когато искаш да имаш твой бюджет с твоя визия, с твои разчети, печелиш изборите и си го правиш.“

По думите му управляващите не са се самозабравили за 10 месец управление, каквито упреци се чуха.

"Самозабравяне е, когато си натрупал 3-4 години, когато смяташ вече, че всичко ти е спокойно, не на 10 месеца. Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улица", заяви Румен Христов.

Според него при евентуални предсрочни избори Румен Радев ще се появи на политическата сцена.

"Въпросът не е дали ние ще останем в управлението и на власт. Въпросът е каква е алтернативата. Алтернатива винаги има. Въпросът е каква е тя. "Възраждане", МЕЧ, "Величие"...

Кажете, ще му дадете ли предсрочни избори?

"Не мога да ви кажа такова нещо, не мога да бъда въобще категоричен, защото не съм разговарял с колегите. Аз съм малкият коалиционен партньор с трима депутати и нищо не мога да реша. Ще бъде обсъдено, разбира се", коментира още той.

