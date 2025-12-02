БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и арести

от Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Maщабни протести срещу бюджета за 2026 се проведоха в големите градове на страната

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Maщабни протести срещу бюджета за 2026 се проведоха в големите градове на страната. В следствие - правителството оттегли бюджета. А демонстрациите снощи бяха белязани от провокации, сблъсъци с полицията и арести.

Недоволството от Бюджет 2026 намери своя израз на площада в центъра на София.

"Бюджетът е поводът всички да са на улицата, защото хората усетиха, че правителството категорично не се води от интересите на обществото, възнамерява да бърка все по-дълбоко в нашите джобове, но да не получаваме нищо в замяна: образование, здравеопазване, социални услуги - всичко е... инфраструктура - всичко е в потресаващо състояние."

Божидара Костадинова - протестиращ: "Искам да защитя държавата си и искам да защитя правото на всички граждани, които се намират тук на площада да живеят в една по-добра държава. Как не ги е срам да ни ограбват, защото всички млади хора заради тях се изнасят в чужбина."

Теодора Божилчева - протестиращ: "Кой разпореди това безобразие . Крадат ни управялващите в момента, което е в ощетение на всички граждани. Допуснаха голяма грешка, че разгневиха милениълите и джен зи-тата, защото няма спиране."

Никол Манолова - протестиращ: "Мисля, че този протест не е само за бюджета. Бюджета беше последната капка в чашата търпение на българите."

"Мисля, че това турско кафе ще ни излезе на цената на бюджета 2026г."

"Бюджет 2026 е наглост с главно "Н".

Защо с главно "Н"?

Препратка към това, че Делян Пеевски ще направи държавата с главно "Д". Но реално той нищо не направи, не направи нищо за младите, за възрастните."

"И всички, които не са чели фермата на животните да го прочетат и да си вземат поука."

Протестът премина в шествие и пое към улица "Врабча", където се намира централата на "ДПС - Ново начало". Още на жълтите павета маскирани младежи с качулки се смесиха с протестиращите. Други, скрили лицата си, използваха мрака от спирането на тока в района на университета и също се вляха сред протестиращите. А първите предмети, бомбички и димки бяха хвърлени около 21:30 часа.

"Счупиха се доста стъкла и тълпата се приближи съвсем близко и полицията реагира."

Минути след 22 часа блокадата се премести на бул. "Дондуков"- втората точка на сериозно напрежение. Зад плътния кордон от униформените бяха запалени и първите контейнери.

"Късно става, идват хора с маски и искат да се забавляват по друг начин."

Радослав Алексиев, протестиращ: "Полицаите първи тръгнаха с щитовете към нас. След което аз застанах отново най-отпред, както съм в момента без маска, без нищо и стоях мирен. Имаше много провокатори. Имаше много провокации от страна на провокиращи, но повечето бяха от полицията.

"Започнаха да идват мотористите полицаите и да удрят на случаен принцип хората и затова бягахме оттам. Има провокатори, които според мен те са причината да се стигне до това, но има и неадекватни решения от страна на полицията."

Изпочупени бяха бусове и коли на жандармерията. Следващата мишена беше близкият офис на ГЕРБ, който беше разбит, а намереното вътре - запалено отвън. Последва нова атака срещу жандармерията с още кофи и предмети.

"Отвътре бяха изкарани мебели и бяха запалени, също така и знамето."

"Последният половин час се случва вандалщина. Това не са хора от протеста, това са провокатори."

"Това не са част от протестиращите софиянци, това са абсолютно платени младежи и хора, които всяват в момента смут и бунт."

"Тези вандали, които ги виждате, не са част от това нещо, от мирния протест, това са т.нар. "малки провокаторчета". Полицията не е виновна. Цялата система трябва да бъде сменена, вече не става дума за бюджета."

Постепенно демонстрантите с маски и качулки се върнаха там, където протестът започна - в Триъгълника на властта като през целия път по "Дондуков" палеха кофи и хвърляха бомбички, а полицията ги гонеше със сълзотвотрен газ. Минути след полунощ на площад "Независимост" продължаваха да се извършват арести. 10 души са потърсили помощ в спешното отделение на ИСУЛ след протеста.

Столичният кмет Васил Терзиев попита дали контролно-пропускателните пунктове са изпълнили задачата си.

Васил Терзиев, кмет на София: "Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани и е изключително болезнено да наблюдавам как се руши градът. До колко работеше пропускателният режим, бяха ли проверявани хората за бомбички и всякакви други предмети това мисля, че трябва да се питат други органи."

А в разгара на напрежението центърът на София остана без ток. От "Електрохолд" обясниха, че пожар в колектор е причинил изключването на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. А енергийният министър Жечо Станков написа позиция, в която изразява съмнение за умисъл, намеса и вандализъм, започната е проверка.


Иначе преди да прерасне в шествие на свободата протестът изпълни пространството в Триъгълника на властта чак до Софийския университет, а протестиращите осветиха символично с телефоните си мафията и корупцията.

По темата работиха: М. Кирова, В. Борисов, В. Русенова.

Снимки: БТА

