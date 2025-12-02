БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Правителството изтегля бюджета от НС
Иво Никодимов
Регионални
Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева, има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори

ранени полицаи протестиращи напрежение безредици случи вчерашния протест софия
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи, научи "По света и у нас". Всички са задържани извън самия протест и не са били част от протестиращите, а са такива, които са влизали в сблъсъци с полицията след 22.00 часа в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".

Няма задържани, които са участвали в протеста на пл. "Независимост".

Според наши източници се проверява дали подстанция на Енергото не е била запалена умишлено от лица, които са искали да предизвикат хаос и безредици.

Сред задържаните е и 19-годишният Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори.

Според източници на "По света и у нас" сред провокаторите има хора от двете най-малки политически групи в парламента - МЕЧ и "Величие".

