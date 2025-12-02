БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3000 кв. м забавление: Ледената пързалка в центъра на Пловдив беше открита

Ледената пързалка в центъра на Пловдив посрещна най-нетърпеливите кънкьори. Атракционът тази година е по-голям. Само леденото поле надхвърля 3000 квадратни метра. Пространството включва голяма пързалка и ледени алеи, подходящи както за начинаещи, така и за опитни кънкьори.

Подготвени са нови визуални ефекти и ледени спектакли. Изграждането на съоръжението отне около месец. С откриването на ледената пързалка Пловдив има амбицията да се нареди сред европейските градове, които предлагат мащабни зимни атракции в сърцето на градската среда.

"Много се радвам, че в България се правят все повече такива пързалки, защото това е един много красив спорт".

"Пързалката е много голяма, много интересна, има подход отдолу, може да минеш – различна е и смятам да се пробвам, не съм се качвала на кънки от дете и сега ще ми е първи опит днес на откриването."

"Спорт, който много калява, като всеки спорт учи на много дисциплина, но по принцип кънките, като цяло са нещо много красиво."

