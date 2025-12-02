3000 кв. м забавление: Ледената пързалка в центъра на Пловдив беше открита

Ледената пързалка в центъра на Пловдив посрещна най-нетърпеливите кънкьори. Атракционът тази година е по-голям. Само леденото поле надхвърля 3000 квадратни метра. Пространството включва голяма пързалка и ледени алеи, подходящи както за начинаещи, така и за опитни кънкьори.

Подготвени са нови визуални ефекти и ледени спектакли. Изграждането на съоръжението отне около месец. С откриването на ледената пързалка Пловдив има амбицията да се нареди сред европейските градове, които предлагат мащабни зимни атракции в сърцето на градската среда.