ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:50 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

Температурите в следващите дни бавно ще се повишават

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В много райони с мъгли, а на места – и с отрицателни температури, започна днешният ден.

Най-студено беше в Кюстендил и Драгоман – съответно минус 3° и минус 4°. Градус под нулата беше рано сутринта и в София. Традиционно най-топло беше на морския бряг – в Бургас – 4°, Варна - 5° и на нос Калиакра - 8°.

В близките часове мъглите в повечето райони ще се разсеят и в почти цялата страна ще бъде слънчево.

Максималните температури днес също ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с вчера, между 7° и 12°, в София – около 8°, по Черноморието - 11° - 12°.

През нощта облачността ще се увеличи, а след полунощ на много места в низините, котловините и около водните басейни ще се образуват мъгли.

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 5°, в София – около 0°, по Черноморието – от 5° до 10°, а максималните – от 6° на запад до 13° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°. В по-голямата част от страната, с изключение на Източна България, ще бъде облачно, но ще превалява главно в западните райони и през втората половина на деня.

С най-много слънчеви часове и с най-високите температури ще бъде утре по Черноморието, където също ще духа умерен южен вятър.

В планините вятърът ще е от югозапад, временно силен. Ще бъде облачно, с валежи в масивите от Западна България, като снежната граница ще бъде на около 1700 метра.

С валежи ще бъде и през следващите дни, почти повсеместни и с повишена вероятност за значителни количества в петък в Югозападна, а в събота - и в Северозападна България. Температурите, и минималните, и максималните, бавно ще се повишават.

В неделя все още ще има валежи, на все по-малко места и все по-слаби, но температурите ще се понижават.

#времето #прогноза за времето

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Мъгливо утро, слънчев следобед днес
Мъгливо утро, слънчев следобед днес
Нова валежна обстановка предстои в края на седмицата Нова валежна обстановка предстои в края на седмицата
Чете се за: 02:37 мин.
Слънчево с до 14° - от сряда облаци и дъжд Слънчево с до 14° - от сряда облаци и дъжд
Чете се за: 02:07 мин.
Валежи след средата на новата седмица Валежи след средата на новата седмица
Чете се за: 01:30 мин.
Новата седмица започва със слънце, от сряда - пак дъжд Новата седмица започва със слънце, от сряда - пак дъжд
Чете се за: 01:45 мин.
Времето през декември: На Коледа - със или без сняг? Времето през декември: На Коледа - със или без сняг?
Чете се за: 01:50 мин.

ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
