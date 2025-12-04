БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради протестите на гръцките фермери: Над 8 км е опашката от тирове на "Кулата"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
От Гранична полиция съобщиха пред БНТ, че нямат информация кога ще започне пропускането на тежкотоварни камиони

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Втори ден блокада на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Над 100 машини тежка техника са разположени на граничния преход "Промахон" от гръцка страна. Заради блокадите опашките от тежкотоварни камиони по магистрала Струма е над 8 километра. Движението на леки автомобили се извършва нормално. Българските гранични власти са в постоянни преговори с гръцките си колеги за поетапно пропускане на тежкотоварния трафик.


Тежки 24 часа на граничния преход "Промахон-Кулата". 8 километра и половина стана опашката от тежкотоварни камиони, които чакат цяла нощ, за да преминат границата и да влязат в Гърция. Доста изнервени, шофьори споделиха, че нямат почти никаква яснота какво се случва.

Александър Димитров, пътуващ от Гърция за България: "Шест часа чакаме. Не знаехме, че ще има тук блокада, но прави са си хората за тях. Но и ние не знаехме, па ние трябва да се прибираме. Товарихме зеленчук, семействата ни чакат, трябва да се приберем и така."

"Доста зле влияе на бизнеса. Имайте предвид, че голяма част от продукцията, дори самата земеделска продукция, която се кара с хладилни товарни автомобили, трябва да се извозва по някакъв начин. В момента и товарните автомобили стоят и самите земеделци не продават продукция. Така че това влияе зле на всички. Предните такива протести на фермерите бяха изчислени някъде около 20 милиона загубите за една седмица. Което е доста сериозно."

Василиос, фермер от Серес: "Ще протестираме, докато не получим всички субсидии за нашите ниви. Имаме огромни загуби заради щетите, които имаме. Не можем повече да издържим, идват празници. Как ще изхранваме семействата си? Никой не го интересува това."

От Гранична полиция съобщиха пред БНТ, че нямат информация кога ще започне пропускането на тежкотоварни камиони.

Главен инспектор Стойчо Траянов, директор на ГПУ - Петрич: "В момента единствено е затворен граничен преход "Кулата-Промахон" за товарни автомобили на излизане от Република България и влизане в Република Гърция. За останалите пътни превозни средства, леки и лекотоварни автобуси е отворен. Както и товарни автомобили за излизане от Гърция и влизане в България също е отворен. Водим непрекъснато преговори с гръцките власти за договаряне пропускане на товарните автомобили на изход или най-малкото за отваряне на прозорци за поетапното им пропускане. Снощи също беше затворен товарният трафик и на вход от Република Гърция, но за леките автомобили, лекотоварните не беше прекъсвано. Вчера след обед, когато гръцките фермери се опитваха да се придвижат от района Серес до Промахон, беше затворен пунктът за всякакъв вид пътни превозни средства от гръцките власти, но в момента в който фермерите се установиха на граничен преход "Промахон" около 17.00 часа, беше отворен за леки лекотоварни и автобуси. Долу има струпани над 100 единици земеделска техника, основно трактори. Не знаем какво ще се случи, в непрекъснат контакт сме с гръцките власти, директен или чрез контактния център."

Преминаването през другия граничен пункт с Гърция - "Илинден - Ексохи" за сега е безпроблемно.

