БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 02:47 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Граничният пункт е отворен за леки автомобили

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След 6 часа блокирани пътища и 4 часа затворена граница между България и Гърция, граничният пункт "Кулата - Промахон" е отворен за леки автомобили. Поетапно тежкотоварни камиони днес бяха пускани да преминат границата, преди часове обаче движението отново беше спряно.

Заради блокадите огромни опашки от чакащи тирове се натрупаха по магистрала "Струма" и колоната от тирове стигна до 5 километра. През цялата нощ остава и земеделската техника на протестиращите от Северна Гърция. Очаква се утре по обяд те да решат ще продължат ли с блокадите и по какъв начин ще продължи недоволството им.

Точно в 12:00 часа стотици земеделци блокираха входа на град Серес. Въпреки опитите на полицията и жандармерията да ги спрат по пътя им към "Промахон", полицейската блокада беше заобиколена на няколко пъти и с тежка земеделска техника пътят между Гърция и България край "Промахон" беше затворен на 10 километра от границата.

Бабис Фенис - зърнопроизводител от Серес:
Гръцкото правителство съсипва нашия сектор, затова сме тук, затова ще има блокади по пътищата. Не ни плащат от много време, някои са получили пари - не парите, които чакаме, а два пъти по-малко. Цената на продуктите е много ниска и едвам преживяваме.

Папирас Мазис - земеделец от Серес:
Откраднаха ни парите от Европейския съюз, унищожиха ни, оставиха ни гладни, и сега като няма какво да ядем протестираме, ако не сме тук значи сме глупаци.

Протестите и блокадите ще продължат докато гръцкото правителство не изплати очакваните от земеделците субсидии, ако това не се случи страната ще бъде блокирана и по празниците.

Каназис Писхиос:
До Великден, не до Коледа - до Великден ще стоим тук. Какво да правим, без пари къде да отидем? Ще ни вземат мандрите, ще ни вземат къщите. На мен ми утрепаха 310 овце и една стотинка не ми дадоха, затова дойдохме тук.

снимки: БНТ

Блокади на земеделци има още и по граничните пунктове със Северна Македония, както и основните магистрали в Гърция.

#затворено движение #ГКПП "Кулата-Промахон" #българо-гръцка граница

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
2
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
5
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
6
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено
Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено
Подменят 50 километра водопроводи в Хасково Подменят 50 километра водопроводи в Хасково
Чете се за: 01:42 мин.
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО) Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
"Пътека към достъпността и толерантността" в Бургас за Международния ден на хората с увреждания "Пътека към достъпността и толерантността" в Бургас за Международния ден на хората с увреждания
Чете се за: 01:20 мин.
Наводнени улици и затруднен трафик след пороен дъжд във Варна Наводнени улици и затруднен трафик след пороен дъжд във Варна
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г. С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ