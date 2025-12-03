След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"

След 6 часа блокирани пътища и 4 часа затворена граница между България и Гърция, граничният пункт "Кулата - Промахон" е отворен за леки автомобили. Поетапно тежкотоварни камиони днес бяха пускани да преминат границата, преди часове обаче движението отново беше спряно.

Заради блокадите огромни опашки от чакащи тирове се натрупаха по магистрала "Струма" и колоната от тирове стигна до 5 километра. През цялата нощ остава и земеделската техника на протестиращите от Северна Гърция. Очаква се утре по обяд те да решат ще продължат ли с блокадите и по какъв начин ще продължи недоволството им.

Точно в 12:00 часа стотици земеделци блокираха входа на град Серес. Въпреки опитите на полицията и жандармерията да ги спрат по пътя им към "Промахон", полицейската блокада беше заобиколена на няколко пъти и с тежка земеделска техника пътят между Гърция и България край "Промахон" беше затворен на 10 километра от границата.

Бабис Фенис - зърнопроизводител от Серес:

Гръцкото правителство съсипва нашия сектор, затова сме тук, затова ще има блокади по пътищата. Не ни плащат от много време, някои са получили пари - не парите, които чакаме, а два пъти по-малко. Цената на продуктите е много ниска и едвам преживяваме. Папирас Мазис - земеделец от Серес:

Откраднаха ни парите от Европейския съюз, унищожиха ни, оставиха ни гладни, и сега като няма какво да ядем протестираме, ако не сме тук значи сме глупаци.

Протестите и блокадите ще продължат докато гръцкото правителство не изплати очакваните от земеделците субсидии, ако това не се случи страната ще бъде блокирана и по празниците.

Каназис Писхиос:

До Великден, не до Коледа - до Великден ще стоим тук. Какво да правим, без пари къде да отидем? Ще ни вземат мандрите, ще ни вземат къщите. На мен ми утрепаха 310 овце и една стотинка не ми дадоха, затова дойдохме тук.

снимки: БНТ

Блокади на земеделци има още и по граничните пунктове със Северна Македония, както и основните магистрали в Гърция.