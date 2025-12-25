Един човек е загинал в пожар за последното денонощие

Общо 62 пожара са потушени с в страната за изминалото денонощие, противопожарните служби са реагирали на 110 сигнала за произшествия, съобщават от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал.

Мъж на 79 години е загинал при пожар в плевня в квартал "Струмско" в Благоевград. Пожарът е загасен с два пожарни автомобила от районната пожарна служба.

Жена на 73 години е пострадала при взрив с последвал пожар в къща, в село Обител, община Омуртаг, област Търговище.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 24 пожара, от които 12 в жилищни сградии шест в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които 25 в отпадъци и 10 в готварски уреди и комини.

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции, от които девет при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.