БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Един човек е загинал в пожар за последното денонощие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Общо 62 пожара са потушени в страната

един човек загинал пожар последното денонощие
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Общо 62 пожара са потушени с в страната за изминалото денонощие, противопожарните служби са реагирали на 110 сигнала за произшествия, съобщават от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал.

Мъж на 79 години е загинал при пожар в плевня в квартал "Струмско" в Благоевград. Пожарът е загасен с два пожарни автомобила от районната пожарна служба.

Жена на 73 години е пострадала при взрив с последвал пожар в къща, в село Обител, община Омуртаг, област Търговище.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 24 пожара, от които 12 в жилищни сградии шест в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които 25 в отпадъци и 10 в готварски уреди и комини.

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции, от които девет при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.

#пожари

Последвайте ни

ТОП 24

Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
1
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
2
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
3
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Новата версия на мирния план за Украйна
4
Новата версия на мирния план за Украйна
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
5
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
6
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
5
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
6
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Още от: Регионални

Силен вятър и мокър сняг спряха ферибота по линията Оряхово -Бекет
Силен вятър и мокър сняг спряха ферибота по линията Оряхово -Бекет
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
Чете се за: 00:52 мин.
Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите
Чете се за: 02:17 мин.
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в енергийната система на страната Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в енергийната система на страната
Чете се за: 01:10 мин.
Променят движението около храм-паметник "Св. Александър Невски" заради празничното богослужение Променят движението около храм-паметник "Св. Александър Невски" заради празничното богослужение
Чете се за: 00:42 мин.
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово
НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в проповедта на...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ