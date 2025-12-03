ЕС започва поетапно спиране на вноса на руски газ

Европейският съвет и Европарламентът са постигнали споразумение за поетапно спиране на вноса на руски природен газ.

Документът предвижда решението да влезе в сила в края на 2026 г. за втечнения газ, и до есента на 2027 г. за газа по тръбопроводи.

"Това е начало на нова ера, ера на пълна енергийна независимост от Русия", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

До октомври, Русия е внасяла около 12% от газа, употребяван в Европейския съюз. За сравнение, преди войната в Украйна, това количество е било 45 на сто.

Унгария, Франция и Белгия са сред държавите, които продължават да получават руско синьо гориво.

Реакцията на Кремъл - това решение ще направи ЕС по-малко конкурентноспособен и ще доведе до по-високи цени на газа за крайните потребители.

Европа ще зависи от синьо гориво, което е значително по-скъпо от руската суровина и се обрича на много по-скъпи енергоизточници, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто каза, че Унгария и Словакия започват съдебни процедури срещу споразумението, постигнато в Брюксел.

За Будапеща е невъзможно да приеме решението на ЕС за поетапно спиране на вноса на руския газ, защото без него Унгария не може да гарантира енергийните си доставки.